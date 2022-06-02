Он приготовил вам кое-что особенное: вышел тизер триллера про коварного шеф-повара

1 июня кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала тизер-трейлер предстоящего комедийного триллера «Меню», в котором снялись Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»), Николас Холт («Люди Икс: Первый класс») и Рэйф Файнс (Волан-де-Морт из «Гарри Поттера»).

По сюжету группу богачей приглашают на таинственный остров, где эксцентричный шеф-повар приготовил для них изысканное меню. Однако подход к готовке у кулинара оказывается ну очень неординарный. Он включает жесткие игры со своими гостями и даже убийства.

Ролик оставляет больше вопросов, чем ответов, от этого еще больше хочется в тайну фильма. Картину снял британский режиссер Марк Майлод, работавший над сериалами «Красавцы», «Бесстыдники», «Особое мнение», а также «Наследниками» и пятым сезоном «Игры престолов».

Дата премьеры нового фильма запланирована на ноябрь 2022 года.

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