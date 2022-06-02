Начались съемки приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» про Фуриосу

Стартовали съемки фильма «Фуриоса» — приквела блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости».
Вечером 1 мая данную новость сообщил в Twitter актер Крис Хемсворт, который играет в новой картине злодея. Напомним, это будет история становления Фуриосы — персонажа, которого ранее сыграла Шарлиз Терон. Молодую версию героини исполнит звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой.
Сюжет держится в секрете, но, скорее всего, Фуриосу и ее мать похитят из женского племени и девушке придется выживать в суровом постапокалиптическом мире мужчин, бензина и безумия. Особенно интересно узнать, как она потеряла руку.
Над проектом работает режиссер Джордж Миллер, снявший «Дорогу ярости». Готовый фильм мы увидим нескоро: его релиз запланирован на май 2024 года.
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