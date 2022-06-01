«Книжный клуб» с Дайан Китон и Джейн Фонда получит сиквел

У фильма «Книжный клуб» 2018 года появится сиквел. Возрастные актрисы Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген и Мэри Стинберджен вернутся к своим ролям. Режиссер и сценарист первой картины тоже присоединились к проекту.

Напомним, это комедия о четырех состоявшихся женщинах, которые отважились на романтические открытия после прочтения «Пятидесяти оттенков серого». Во второй части они поедут на отдых в Италию, чтобы совершить улетную девчачью поездку, о которой всегда мечтали. Но события будут развиваться не по плану, и обычное заграничное путешествие превратится в безумное приключение.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сиквел получил название «Книжный клуб: Новая глава». Его производство уже началось, но никаких конкретных дат пока не сообщается.

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