Драма «Волк» и другие премьеры недели

«Волк» (оригинальное название — Wolf), 2021, Ирландия — Польша, драма.

Режиссер: Натали Бьянчери. В ролях: Джордж МакКей, Лили-Роуз Депп и др.

В российском прокате со 2 июня.

Герой вышедшей пару лет назад мелодрамы «Дикая парочка» признался возлюбленной, что считает себя… пчелой. Человека-пчелу играл не кто-нибудь, а Джейми Дорнан, тот самый красавчик Кристиан Грей из «Пятидесяти оттенков серого». У юноши по имени Джейкоб все куда серьезнее: в его случае мы имеем дело как минимум с сотней оттенков серого, ибо парень уверен в том, что он — волк.

Родители сдают Джейкоба в специальную лечебницу, где обитает целый «зоопарк»: здесь есть мальчик, считающий себя белкой, девочка, убежденная в том, что она попугай, а также куча другой «живности». Джейкоб искренне пытается избавиться от порочной зависимости, постоянно напоминая себе, что он не зубастый хищник, однако по ночам все же выползает на крышу и тоскливо воет на луну.

Западный кинематограф, продолжающий активно «топить» за право человека оставаться собой независимо от степени вычурности его пристрастий и наклонностей, в «Волке» предлагает простейшую схему, в рамках которой даже ребенок разберется, кто хороший, а кто плохой. Выбирая между трогательными молодыми людьми, которым смахивающие на эсэсовцев злые дядьки и тетки запрещают рычать, гавкать и хрюкать, любой проголосует за хрюкающую молодежь.

Настораживает лишь то, что подобные фильмы (иногда, как в случае с «Волком», довольно качественные) появляются на экранах слишком часто, не позволяя зрителям даже задуматься о том, что на проблему «непохожих» можно взглянуть как-то иначе. И когда в сотый раз нам предложат душераздирающую историю о бедолаге, которому нехорошие люди не разрешают грызть асфальт, пить бензин или выть на Луну, кому-то наверняка тоже захочется взвыть — от безысходности.

«Своя война. Шторм в пустыне», 2021, Россия, боевик.

Режиссер: Алексей Чадов. В ролях: Алексей Чадов, Виталий Кищенко и др.

В российском прокате со 2 июня.

Боевик о подвигах крутого русского парня Ивана в Сирии позволяет режиссеру и исполнителю главной роли Алексею Чадову не только вдоволь покрасоваться перед камерой, но и вспомнить о своей первой киноработе — картине «Война» Алексея Балабанова. Именно с ней, снятой ровно 20 лет назад, во многом перекликается режиссерский дебют некогда самого востребованного российского актера.

«Вендетта. Банды Атланты» (оригинальное название — Vendetta), 2022, США, боевик.

Режиссер: Джаред Кон. В ролях: Брюс Уиллис, Томас Джейн и др.

В российском прокате со 2 июня.

Неофициальный фестиваль, посвященный творчеству внезапно расставшегося с актерской профессией Брюса Уиллиса, продолжается. Неделю назад в прокате появился боевик, в котором Брюс незадолго до выхода на пенсию сыграл коррумпированного копа, а теперь мы увидим его в роли криминального авторитета, чьи сыновья насолили одному очень добропорядочному и очень нервному американцу.

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