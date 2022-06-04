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Как на самом деле снимали фильм «Мимино»

45 лет назад зрители впервые увидели комедию «Мимино».

Как на самом деле снимали фильм «Мимино»
Дуэт Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна стал одним из самых колоритных в истории отечественного кино. Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Шедевр Георгия Данелии был снят в 1977 году на киностудии «Мосфильм», в том же году его показали на Московском кинофестивале и удостоили главного приза. Через год фильм вышел в прокат — картину посмотрели более 24 миллионов человек. А сколько всего просмотров пережил «Мимино» с тех пор, и подсчитать сложно.

Картина стала поистине народной, люди разобрали реплики из сценария Виктории Токаревой и Резо Габриадзе на цитаты. Никому и в голову не пришло прийти обвинить авторов фильма в ущемлении прав грузин или армян, над которыми публика от души смеялась, — с такой любовью и тактом, столь редким в наше время, это было сделано. «Телепрограмма» вспоминает, как создавалась замечательная картина.

Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Дворняга по кличке Зарбазан, верный друг Мимино, появляется в кадре не так часто, но отлично запомнился всем зрителям. Нашли собачку случайно. «Приехали мы на съемки в Омалу — селение высоко в горах — и жили в палатках, — вспоминает Вахтанг Кикабидзе. — Я рано утром встал, вышел. Вижу, лежат три кавказские овчарки и друг с другом переговариваются на своем языке.

И вдруг выбегает наш Зарбазан — и с визгом к ним. Я испугался — вдруг овчарки его порвут?! А они… разбежались! Спрашиваю пастуха: «Что это кавказские овчарки испугались эту маленькую собачку?!» А он серьезно так ответил: «Так они такого ЗВЕРЯ никогда не видели».

Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Финал комедии не утвердил худсовет. Его пришлось переделывать. По первоначальной задумке он должен был быть и аллегорическим, и фантастическим одновременно. О том, как это должно было выглядеть, потом рассказывал Кикабидзе: «В самолете на обратном пути у Мизандари происходит диалог на повышенных тонах со стюардессой, и он, извинившись, спрашивает: «Хотите, чтоб я вышел?» Она отвечает: «Нет». «А я хочу», — отвечает он. И после этого выходит и съезжает на заднице по горам к кузнецу, который просил Валико привезти из-за границы подков.

«Вот, — говорит. — Привез тебе подковы». А тот отвечает: «Мы тут с Бостоном побратались, такая небольшая деревня, четыре дома. Так что подковы есть, гвоздей теперь не хватает, гвоздей у них там нет?» И когда Мизандари уходит, тот начинает смеяться: «У тебя штаны лопнули, пока ехал по горам». А Мимино отвечает: «У тебя справа Эльбрус, слева — Казбек, такая красота, а ты мне прямо в задницу смотришь!»

Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Один из самых неожиданных и шокирующих эпизодов фильма — транспортировка коровы, которую местная жительница не может продать и просит Мимино отвезти животное на вертолете в другой поселок. Снимали живьем, без спецэффектов. Трюк в стиле Тома Круза (или скорее «Особенностей национальной охоты») реально провернули в грузинской деревне с японским названием Шинако.

Летчик долго упирался, требовал бумагу от руководства — мол, это же нарушение правил безопасности полетов! Но грузин Данелия знал, на что надавить. «Эх, надо было из Москвы летчика брать, — махнул он рукой, — тут мастер нужен, ас…» Уязвленный грузин подпрыгнул от возмущения: «Что ты сказал?! А я, по-твоему, кто? Цепляй уже свою корову!»

Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Фрунзик Мкртчян, игравший у Данелии в фильмах «Не горюй!» и «Тридцать три», отвечал в «Мимино» за армянский шарм. Упертый, добрый, предприимчивый, но совершенно несуразный шофер Рубик Хачикян составил идеальный дуэт с Мимино — представить более несовместимого персонажа рядом с невозмутимым главным героем сложно.

Фото: киноконцерн «Мосфильм»

В пару к Кикабидзе рассматривали других персонажей, например «эндокринолога из Свердловска» в исполнении Евгения Леонова. Но он проиграл… монеткой — чтобы решить, какого героя взять в фильм, кидали жребий. Мкртчяна экстренно сняли со спектаклей в родном Ереване и привезли в Тушетию (живописная область в Грузии) на съемки. «Талисман» Данелии, Евгений Леонов, которого режиссер старался снимать во всех своих лентах, от монетки в итоге не пострадал и без работы не остался, блестяще исполнил роль ветерана войны Волохова.

Из простой истории про летчика, который на ночь оставляет вертолет на цепи (реальный факт, о котором рассказал Резо Габриадзе), Георгию Данелии (слева) удалось вырастить философскую притчу о патриотизме, дружбе народов, конфликте ментальностей и укладов жизни, кризисе среднего возраста и даже подвиге

советского народа в Великой Отечественной. На главную роль летчика Валико Мизандари по прозвищу Мимино утвердили Вахтанга Кикабидзе (справа), с которым Данелия уже работал в музыкальной комедии с национальным колоритом «Не горюй!». Усы актеру, кстати, приклеили.

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«Мимино»Вахтанг КикабидзеГеоргий ДанелияФрунзик Мкртчян