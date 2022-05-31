Главную роль в приквеле «Голодных игр» сыграет «Белоснежка» Рэйчел Зеглер

Звезда «Вестсайдской истории» и новая Белоснежка, 21-летняя актриса Рэйчел Зеглер заявлена на главную роль в приквеле «Голодных игр» студии Lionsgate.

Будущий фильм будет называться «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», основой для него послужит одноименный роман Сьюзен Коллинз 2020 года. Режиссер и продюсеры вышедшей ранее кинотрилогии вернулись к своим обязанностям. Премьера запланирована на 17 ноября 2023 года.

Сюжет романа разворачивается за 64 года до событий «Голодных игр». Он рассказывает о молодости президента Капитолия Кориолана Сноу. На десятых Играх его ставят наставником девушки из бедного 12-го дистрикта по имени Люси Грей Бэрд. Сначала юноша думает, что это провал, но затем у него появляется шанс на победу.

«Для читающих книгу Сьюзен Люси Грей сияет эмоциональным интеллектом, физической ловкостью и яростной мощью, решительным певческим голосом. Рэйчел воплощает в себе все эти навыки — она идеальный выбор для нашей Люси Грей», — цитирует издание The Hollywood Reporter президента Lionsgate Motion Picture Group Натана Каана.

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