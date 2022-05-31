Вышел первый трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса с Томом Хэнксом

31 мая студия Walt Disney опубликовала тизер-трейлер своего нового фильма «Пиноккио», премьера которого состоится на потоковом сервисе Disney+ 8 сентября текущего года.

Старика Джепетто (считай Папу Карло) в этой экранизации сыграл Том Хэнкс. Также в проекте снялись Люк Эванс, Джозеф Гордон-Левитт и Киган-Майкл Кей. Режиссером выступил легендарный Роберт Земекис.

Знакомую с детства историю пересказывать смысла нет. Как и другие современные экранизации Disney, этот фильм практически полностью повторяет сюжет оригинального мультфильма (1940 года). Но стоит отметить, что в картине будет много компьютерной анимации, как и в «Красавице и Чудовище» 2017 года, и в «Короле Льве» 2019-го. В трейлере нам показали множество анимированных зверей, а вот самого кукольного мальчика толком не представили.

Добавим, что сказку «Пиноккио» экранизировали уже более десяти раз. Только в 2019 году вышел итальянский фильм с Роберто Бениньи.

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