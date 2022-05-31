Дэвид Кроненберг задумал снова соединить Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в кино

На днях знаменитый режиссер Дэвид Кроненберг с успехом представил в Каннах свой новый фильм «Преступления будущего», в котором снялась Кристен Стюарт.

А десять лет назад этот же постановщик выпустил драму «Космополис», в которой снял другую звезду «Сумерек» — Роберта Паттинсона.

И теперь 79-летний кинодел поделился желанием сделать фильм, чтобы в нем нашлось место обоим упомянутым актерам.

«Именно Роберт познакомил меня с Кристен. Они прекрасно продвинулись порознь как актеры. Делая артхаусные фильмы и став успешными на этом поприще, — поделился Кроненберг с журналистом портала World of Reel. — Мы с Кристен прекрасно провели время и с Робом тоже». «Что касается меня, то да, я определенно могу придумать фильм или идею, было бы здорово, если бы они оба были вместе. Я не хочу погружаться в эту тему, потому что это точно не будет моим следующим фильмом. В любом случае такой дуэт может быть проблематичным, поскольку фанаты могут ожидать от них определенного типа отношений, и это будет мешать созданию для них новых персонажей».

Дэвид подчеркнул, что пока он рассуждает о подобном проекте только теоретически. Но вот кто сможет придумать для Паттинсона и Стюарт новых героев, которые затмят Эдварда и Беллу, так это он.

Напомним, следующим фильмом Кроненберга станет картина «Плащаницы» с Венсаном Касселем в главной роли.

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