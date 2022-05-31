Джордж Мартин раскритиковал «Звездные войны» за представление смерти

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин направил взгляд в космос и прошелся критикой по киновселенной «Звездных войн».

По словам писателя, его «Красная свадьба» (эпизод, в котором разом погибают несколько значимых персонажей «Игры престолов») выглядит гораздо круче, чем значительно более кровавая трагедия в далекой-далекой галактике.

«Звездные войны» убивают больше персонажей, чем я! В самом первом фильме они взрывают всю планету Альдераан, на которой проживает около 20 миллиардов человек, и все они мертвы. Но знаете что? Всем плевать. Все на Альдераане мертвы. Ох, ну окей. Но мы не знаем людей на Альдераане. Мы не чувствуем их смерти. Это просто статистика. Если ты собираешься писать о смерти, ты должен ее прочувствовать», — возмущается Мартин в интервью изданию The Independent.

Писатель выступил против того, чтобы показывать в кино смерть человека, который безразличен зрителю. Иначе в обществе развивается потребительское отношение к чужой гибели. Мол, ну умер и умер – что там дальше по сюжету?

Его «Красная свадьба» как раз дает читателям прочувствовать горечь и трагедию от смерти героев, ведь они успели привязаться к персонажам, настроили теорий вокруг будущего действующих лиц.

«Это ужасная глава, и она расстраивает людей. Она злит людей, заставляет их грустить. Люди швыряют книгу о стену или в камин. Когда ее показывали по телевидению, она производила такой же эффект на десятки тысяч, если не миллионы людей. На мой взгляд, это хорошо. Ведь мы говорим здесь о смерти!»

Кстати, в новом сериале «Оби-Ван Кеноби» киновселенная «Звездных войн» пытается устранить свою ошибку, показывая жизнь обитателей Альдераана и их влияние на судьбу принцессы Леи. Но разве это может усилить трагедию «задним числом»?

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