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Подведены итоги Каннского кинофестиваля 2022 года

Главный приз взяла картина про богачей на необитаемом острове.

Подведены итоги Каннского кинофестиваля 2022 года
Рубен Эстлунд забрал «Золотую пальмовую ветвь». Фото: Global Look Press

28 мая во Франции были объявлены победители Каннского кинофестиваля 2022 года.

Главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». По сюжету, в море тонет шикарная яхта, и группа богачей и моделей оказывается на необитаемом острове. Спасительницей всего этого элитного общества становится простая уборщица – единственная во всей этой компании, кто умеет ловить рыбу.

Гран-при основного конкурса получили драма «Близко» бельгийского режиссера Лукаса Донта и картина «Звезды в полдень» француженки Клер Дени.

Другие лауреаты:

  • приз жюри — «Иа» Ижи Сколимовского и «Восемь гор» Феликса Ван Грунингена и Шарлотты Вандермерс;
  • лучшая режиссура — кореец Пак Чхан Ук за фильм «Решение расстаться»;
  • лучший сценарий — «Парень с небес» режиссера Тарика Салеха;
  • лучшая мужская роль — Сон Кан Хо за фильм «Брокер»;
  • лучшая женская роль — Зар Амир-Эбрахими за фильм «Священный паук»;
  • Золотая камера — «Боевой пони» режиссеров Райли Кио и Джины Гэммелл;
  • Особый взгляд — «Худшие из худших» режиссеров Лиз Акока и Романа Гере.

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» наградами отмечен не был.

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