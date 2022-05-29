Подведены итоги Каннского кинофестиваля 2022 года

28 мая во Франции были объявлены победители Каннского кинофестиваля 2022 года.
Главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». По сюжету, в море тонет шикарная яхта, и группа богачей и моделей оказывается на необитаемом острове. Спасительницей всего этого элитного общества становится простая уборщица – единственная во всей этой компании, кто умеет ловить рыбу.
Гран-при основного конкурса получили драма «Близко» бельгийского режиссера Лукаса Донта и картина «Звезды в полдень» француженки Клер Дени.
Другие лауреаты:
- приз жюри — «Иа» Ижи Сколимовского и «Восемь гор» Феликса Ван Грунингена и Шарлотты Вандермерс;
- лучшая режиссура — кореец Пак Чхан Ук за фильм «Решение расстаться»;
- лучший сценарий — «Парень с небес» режиссера Тарика Салеха;
- лучшая мужская роль — Сон Кан Хо за фильм «Брокер»;
- лучшая женская роль — Зар Амир-Эбрахими за фильм «Священный паук»;
- Золотая камера — «Боевой пони» режиссеров Райли Кио и Джины Гэммелл;
- Особый взгляд — «Худшие из худших» режиссеров Лиз Акока и Романа Гере.
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» наградами отмечен не был.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.