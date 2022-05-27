Харрисон Форд представил первый кадр «Индиана Джонс — 5» и объявил дату выхода

Релиз картины намечен на лето 2023 года.

26 мая 79-летний Харрисон Форд появился на праздничном мероприятии, посвященном «Звездным войнам», и сказал несколько слов о своем грядущем фильме «Индиана Джонс — 5».

Он отметил, что работа над новой приключенческой картиной почти закончена. К ней как раз пишет музыку 90-летний композитор Джон Уильямс, чьи мелодии звучат в «Звездных войнах», «Один дома», «Парке Юрского периода», «Гарри Поттере» и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

«Я очень горжусь фильмом, который мы сняли», — сказал Форд.

Также он назвал дату релиза картины – 30 июня 2023 года.

Актер представил первый кадр пятой части. На нем его герой пересекает хлипкий мостик в некой пещере.

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