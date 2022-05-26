Царь зверей в гневе: в новом трейлере Идрис Эльба спасается от разъяренного льва

25 мая кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер предстоящего фильма Beast («Зверь» или «Чудовище») с Идрисом Эльбой в главной роли. Это будет триллер про выживание в Африке. Не то, которым занимались российские звезды в популярном шоу на ТНТ, а более пугающее.

По сюжету, недавно овдовевший ученый решает немного отвлечь своих дочерей от трагедии и привозит девочек в Южную Африку, где он когда-то познакомился с их матерью. Семья останавливается в охотничьем заказнике у старого приятеля-зоолога, наблюдает за жирафами, слонами, мартышками… И вдруг на них начинает охоту огромный лев-людоед.

Картину снял исландский режиссер Балтазар Кормакур, ранее выпустивший фильмы «Контрабанда» (2012), «Эверест» (2015) и «Во власти стихии» (2018).

Премьера в Америке назначена на 19 августа 2022 года. О выходе триллера в российских кинотеатрах пока говорить не приходится.

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