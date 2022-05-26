Мишка-маньяк: про Винни-Пуха сняли хоррор

В новом фильме медвежонок и его друзья будут охотиться за отдыхающими девушками.

Детство закончилось, для нас настала жестокая реальность…

В Америке сняли инди-хоррор под названием «Винни-Пух: Кровь и мед» (Winnie the Pooh: Blood and Honey). Первые кадры из него опубликовал портал Dread Central, следящий за новинками среди фильмов ужасов. Судя по ним, это будет история о группе девушек, на которую напали маньяки в масках персонажей из «Винни-Пуха». А дальше все в лучших традициях этого жанра.

Вы спросите, почему компания Disney изменила себе и вдруг сделала из милого мишки кровавого маньяка. Все просто. В 2022 году истек срок действия авторских прав на Винни-Пуха и всех персонажей оригинальной книги про него — теперь они не принадлежат какой-либо корпорации, а являются общественным достоянием. То есть снять картину о них может кто угодно.

Вот и сняли. Сразу всплыли тайные желания, сокрытые в темных уголках душ тех, кто в детстве смотрел мультфильмы про забавного медвежонка по телевизору.

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Дата выхода наполненного страхом мрачного фильма пока не сообщается.

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