Эмбер Херд действительно хотели исключить из «Аквамена», но Джонни Депп здесь не при чем

Об этом рассказал один из руководителей студии Warner Bros.

Глава отдела фильмов DC киностудии Warner Bros. Уолтер Хамада дал показания в суде между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Он прокомментировал высказывания актрисы о том, что ее роль в кинокомиксе «Аквамен-2» сильно урезали после того, как бывший муж обвинил ее в клевете, и его поклонники стали создавать петиции о том, чтобы убрать артистку из супергеройской франшизы.

Менеджер киностудии подтвердил, что разговоры о том, чтобы заменить актрису, действительно имели место быть в кабинетах Warner Bros., однако ее суд с Джонни Деппом по поводу домашнего насилия здесь совершенно не при чем. По его словам, создателей фильма не устраивало то, что у героини Эмбер Херд не случилось никакой экранной химии с персонажем Джейсона Момоа. По комиксам у них любовь, а в первом фильме они скорее приятели, отправившиеся в опасное приключение.

«У них не было много химии вместе, — сказал Хамада. — Они смогли искусственно заставить эти отношения работать в первом фильме, но у нас были опасения, что для этого потребовалось слишком много усилий. Вы поймете это, когда посмотрите, химии там не было».

По словам руководителя, актрису действительно хотели заменить, в результате контракт с ней подписали на несколько недель позже, чем планировалось.

Ранее сообщалось, что Джейсон Момоа настоял на том, чтобы Эмбер оставили в проекте. Но теперь актриса опасается, что ее присутствие в сиквеле сильно урезано. Так ли это, зрители узнают в декабре 2022 года, когда запланирована премьера картины.

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