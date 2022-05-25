Вин Дизель представил актрису, которая сыграет бабушку его героя в «Форсаже»

Франшиза «Форсаж» продолжает расширять семью главного героя Доминика Торетто (играет Вин Дизель). В девятом фильме нам представили его брата в исполнении Джона Сины. А в десятом, который только снимается, зрители увидят бабулю опасного гонщика.

24 мая Вин Дизель выложил в социальные сети видео, как он сидит в компании Мишель Родригес и некой пожилой дамы. Это 90-летняя актриса и певица Рита Морено.

«Я всегда мечтал поработать с Ритой Морено, и тот факт, что она сейчас здесь играет мою бабушку, заставляет мою душу улыбаться, — сказал исполнитель главной роли. — Я так счастлив». «Ты знаешь, я думаю, что моя старость ждала, когда ты пригласишь меня. Разве это не мило? И я здесь. И мой ответ — да, я сделаю это», — добавила возрастная дама.

Отметим, что в копилке наград Риты Морено есть «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». Она сыграла в картинах «Король и я» (1956), «Ночь следующего дня» (1969), «Познание плоти» (1971) и многих других. У нее была роль в культовом мюзикле «Вестсайдская история» 1961 года. В ремейке этого фильма 2021 года актриса также приняла участие.

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