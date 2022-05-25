Роберт Паттинсон сыграет «многоразового» работника, которому смерть не страшна

Следующим фильмом Роберта Паттинсона станет… Нет, не второй «Бэтмен», хотя и он не за горами. 36-летний актер снимется в научно-фантастической картине от оскароносного режиссера «Паразитов» Пона Чжун Хо.

Съемки под руководством студии Warner Bros. начнутся летом 2022 года, сообщает издание Deadline. В актерском составе также значатся Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Экки. Корейский режиссер также выступит сценаристом и продюсером проекта. Это его первый проект после нашумевших «Паразитов».

Новый фильм будет основан на романе Эдварда Эштона «Микки7». По сюжету книги, экспедиция человечества отправилась на колонизацию далекой ледяной планеты. В этом процессе ученые используют особого сотрудника Микки, которого можно легко послать на самую опасную и даже самоубийственную миссию. Все потому, что после смерти его можно воскресить вновь.

Так, погибнув шесть раз и находясь в своем седьмом перерождении, главный герой неожиданно осознает, почему именно ему достается самая тяжелая работа. Естественно, этого незадачливого героя сыграет Паттинсон.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.