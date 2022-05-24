Виктор Добронравов сыграет вместе с Микки Рурком в новом фильме Романа Полански

Скандальный режиссер Роман Полански снимает в швейцарских Альпах свой новый фильм The Palace («Дворец»). Это будет черная комедия, действие которой развернется в шикарном курортном отеле в канун Нового года на рубеже тысячелетий.

На фоне масштабного праздничного бала постановщик задумал переплести несколько сюжетных линий богачей и прислуги, чтобы высмеять «гедонизм, коррупцию и социальную несправедливость, которые лежат в основе текущих мировых проблем».

Но сейчас проект испытывает трудности в финансировании. Из-за ухудшившегося отношения французского общества к режиссеру многие инвесторы удалились из проекта. Однако съемки продолжаются.

Мало того, в картине задействован широкий международный состав актеров. Как сообщает Variety, в ней снимаются Микки Рурк (Америка), Оливер Мазуччи (Германия), Фанни Ардан (Франция), Жоаким ди Алмейда (Португалия), Фортунато Черлино (Италия) и российский артист Виктор Добронравов.

Это те, кто согласился, а ведь многие европейские и американские звезды отказались работать с Полански. Напомним, в США режиссера обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели, и он бежал от правосудия в Старый свет. Это произошло еще в 70-х годах, но недавно, на фоне усиления общественного движения #MeToo, Роману припомнили былой скандал и начали лишать регалий. Тем более, что о его домогательствах вспомнили и другие женщины.

Добавим, что премьера фильма намечена на ноябрь, правда, у картины могут проблемы с прокатом во Франции и англоязычных странах.

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