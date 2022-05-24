Новый Бонд: вышел трейлер шпионского боевика «Серый человек»

Взрывы, погони, драки, падающий самолет и отважная боевая подруга — все для настоящих ценителей экшена.

24 мая стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер нового шпионского боевика «Серый человек». Картина выйдет в поток 22 июля, но перед этим появится в западных кинотеатрах.

Режиссерами фильма выступили создатели финальных «Мстителей» братья Руссо. Ожидается, что если он понравится зрителям, то вырастет в большую кинофраншизу, которая сможет поспорить с бондианой. Авторы делают ставку на звездный актерский состав и мощные спецэффекты.

В проекте снялись Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Джессика Хенвик и другие известные актеры. По сюжету бывший оперативник ЦРУ под кодовым именем Сьерра Шесть выходит из тюрьмы, чтобы узнать, что за ним охотится бывший коллега, который чуточку сошел с ума. Киллеры будут преследовать героя по всему миру, а из прикрытия у него только одна девушка.

Кстати, Ана де Армас уже второй раз сыграла боевую подругу шпиона, которая прикрывает главного персонажа истории. Видимо ее яркая роль в «Не время умирать» очень понравилась киношникам.

Конечно, «Серый человек» вряд ли подвинет бондиану в сердцах зрителей, но заявка на это сделана весьма серьезная.

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