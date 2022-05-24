Тор Криса Хемсворта встретил свою женскую версию и остался без штанов в новом трейлере

Фанатам Marvel также показали нового злодея в исполнении Кристиана Бейла.

23 мая студия Marvel опубликовала второй трейлер нового кинокомикса «Тор: Любовь и гром». И в этом видео фанаты супергероев наконец увидели Натали Портман в образе женской версии бога грома во всей красе.

Ее героиня подкачалась, осветлила волосы, обзавелась доспехами и летающим молотом. И теперь ее не нужно спасать. Так что герою Криса Хемсворта придется в очередной раз спасти вселенную.

Другим важным событием трейлера стало появление злодея. В ролике показали Горра Убийцу богов в исполнении Кристиана Бейла. Персонаж не является горой мускулов, но выглядит весьма пугающе. Его зловещий образ разбавляет юмор и пестроту, которыми Marvel наполнили фильмы о Торе. Кто там хотел увидеть бога грома без штанов – пожалуйста!

Добавим, что к своим ролям в супергеройской киновселенной вернулись Тесса Томпсон, Джейми Александр, Джефф Голдблюм, Мэтт Деймон и весь состав «Стражей галактики». Рассел Кроу сыграл бога Зевса.

Трейлер сообщает, что премьера фильма в Америке состоится 8 июля. В российский прокат компания Disney временно не отправляет свои новинки.

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