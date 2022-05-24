«Преступления будущего» Дэвида Кроненберга сорвали 6-минутные овации в Каннах

После того, как на Каннском кинофестивале 2022 года показали новый филь мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», зал встал и аплодировал стоя шесть минут.

Об этом сообщает журналист издание Deadline, отмечая, что в новой картине мэтра независимого кино хирургия стала новым сексом. Главный герой в исполнении Вигго Мортенсена превратил операции в искусство, он изменяет свое тело, делает татуировки на органах для развлечения богемы.

Музой и «архитектором тела» артиста является героиня Леи Сейду. Но в работу этой творческой пары вмешивается персонаж Кристен Стюарт. Девушка работает в организации по контролю донорских органов, но она влюбилась в главного героя и жаждет занять место его помощницы.

Издание отмечает, что такой фильм нужно смотреть обязательно в кинотеатре (хотя впечатлительным лучше не стоит). Даже сам Кроненберг «потерял дар речи», когда увидел свою работу на большом экране.

Премьера «Преступлений будущего» в Америке состоится 3 июня. В России дата релиза предварительно назначена на 1 сентября.

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