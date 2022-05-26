Историческая драма «Аманат» и другие премьеры недели

«Аманат», 2022, Россия, драма.

Режиссеры: Антон Сиверс, Рауф Кубаев. В ролях: Амин Хуратов, Варвара Комарова и др.

В российском прокате с 26 мая.

Красивое слово «аманат» означает «заложник» — именно им стал главный герой картины, девятилетний мальчик Джамалуддин, который в столь юном возрасте оказался важнейшей фигурой в ходе знаменитой Кавказской войны. Затянувшийся на десятилетия вооруженный конфликт на Юге Российской империи изобиловал, выражаясь кинематографическим языком, множеством лихих сюжетных поворотов, но эта история стала, без сомнения, одной из самых ярких.

В 1839 году имам Шамиль, лидер не желающих подчиняться русскому императору кавказских территорий, был вынужден отдать своего старшего сына в качестве заложника генералу Павлу Граббе.

Войска Граббе осадили резиденцию Шамиля, и в ходе переговоров тому пришлось пойти на ряд серьезных уступок русскому командованию. Джамалуддин, «бойкий мальчик», как описывал его Граббе, должен был стать залогом более лояльного отношения Шамиля к короне. И пусть этого в итоге не произошло, с пленником в России обращались более чем достойно: парнишка попал под личную опеку Николая Первого, получил отличное образование, дослужился до звания поручика лейб-гвардии, встретил любовь и, казалось бы, навсегда расстался со своими кавказскими корнями. Но, когда молодому человеку уже стукнуло 25, его отец осуществил то, о чем мечтал долгие годы, — обменял сына на высокопоставленных пленников и вернул его на родину.

Удивительная история о юноше, сочетавшем в себе отчаянную храбрость горца с благородством русского офицера и в разгар суровой войны невольно оказавшимся по обе стороны баррикад, лишний раз доказывает то, что жизнь была и остается лучшим сценаристом, рядом с которым даже оскароносные авторы выглядят бледно.

«Отряд «Призрак» (оригинальное название — A Day to Die), 2022, США, боевик.

Режиссер: Уэс Миллер. В ролях: Кевин Диллон, Брюс Уиллис и др.

В российском прокате с 26 мая.

После того как Брюс Уиллис из-за болезни завязал с актерством, к малобюджетным боевикам с его участием, которых в Штатах наснимали лет на десять вперед, зрители начали относиться внимательнее — теперь это не безмозглая дешевка, а один из редких шансов увидеть любимого артиста. Вот дождался своего премьерного часа и очередной «шедевр» — здесь Брюс предстанет перед нами в образе продажного полицейского босса.

«Точка кипения» (оригинальное название — Boiling Point), 2021, Великобритания, драма.

Режиссер: Фил Барантини. В ролях: Стивен Грэм, Джейсон Флеминг и др.

В российском прокате с 26 мая.

О людях, работающих в системе общепита, принято снимать комедии, но шеф-повару лондонского ресторана Энди Джонсу не до улыбок — мало того что сам он только что развелся, так еще и после недавней инспекции его заведение понизили в рейтинге. А тут еще и на огонек заглянул крутой ресторанный критик, который явно ничего хорошего не напишет, — в такой ситуации хочешь не хочешь, а закипишь.

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