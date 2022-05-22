Энтони Хопкинс сыграет профессора Зигмунда Фрейда

На Каннском кинофестивале презентовали проект нового фильма с Энтони Хопкинсом. 84-летний актер сыграет основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Рабочее название картины Freud’s Last Session («Последний сеанс Фрейда»).

По сюжету, накануне Второй мировой войны стареющий австрийский ученый приглашает к себе британского писателя и богослова Клайва Стейплза Льюиса (автора «Хроник Нарнии»), чтобы поговорить о существовании бога. Драма будет исследовать отношения Фрейда со своей дочерью и роман Льюиса с матерью его лучшего друга.

Как сообщает издание Screen Daily, съемки начнутся в конце 2022 года в Лондоне. В основу картины ляжет одноименная пьеса американского драматурга Марка Сен-Жермена, который выступит сценаристом нового проекта.

Любопытный факт: Хопкинс в своей карьере однажды играл писателя Льюиса – в фильме «Страна теней» 1993 года.

Еще один любопытный факт: Фрейд и Льюис никогда не встречались для подобной беседы, их диаметрально противоположные взгляды были противопоставлены в книге «Дебаты о Боге» психиатра Армана Николи.

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