«Законопослушный гражданин» 2009 года получит сиквел

Создатели фильма отмечают спрос у зрителей на «умные боевики».

Триллер «Законопослушный гражданин» 2009 года с Джерардом Батлером и Джейми Фоксом получит сиквел.

Недавно эта картина вышла на Netflix и стала третьим по популярности фильмом потокового сервиса, так что американские киноделы снова обратили на нее внимание.

Как сообщает издание Variety, сценарист и продюсер оригинала вернутся к своим обязанностям. Они считают, что сюжет «Законопослушного гражданина» сегодня еще более актуальным, чем раньше. Вдобавок, у зрителей явно наблюдается спрос на «умные боевики».

Эта команда, кстати, работала над такими фильмами, как «Эквилибриум» 2002 года, «Короли улиц» 2008-го и «Дети кукурузы» 2020-го.

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Сюжет сиквела пока не раскрывается. Вернется ли в продолжении кто-либо из актеров оригинала, тоже не сообщается.

Напомним, первый фильм рассказывал про мужчину, у которого убили жену и ребенка, но коррумпированное правосудие отпустило преступника. Спустя несколько лет он возвращается, чтобы отомстить убийце и всей правоохранительной системе.

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