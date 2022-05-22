Теперь плохой парень: в новом фильме Кит Харингтон сыграет торговца оружием

Так от Джона Сноу повелось, что Кит Харингтон играет в кино кротких мужчин с большим и отважным сердцем. Но в новом фильме с участием актера все будет по-другому.

35-летний британский артист заявлен на одну из главных ролей в триллере Blood for Dust («Кровь за пыль»), вместе со Скутом Макнейри («Монстры», «Ограбление казино») и Джошом Лукасом («Стильная штучка», «Игра по чужим правилам»).

Как передает издание Variety, Харингтон сыграет жестокого торговца оружием и наркотиками, который расширяет свой нелегальный бизнес и подключает к нему старого друга, желающего подзаработать. По сюжету, герой Кита даже устроит «кровавую баню», чтобы устранить конкурентов. Совсем не добренький персонаж получится. Только как его сыграть с лицом Джона Сноу?

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Режиссер предстоящего боевика Род Блэкхерст отмечает, что это будет фильм «о семье, боли, жадности, американской мечте и ее противоречиях». Он отметил, что все трое актеров являются отцами, которые заботятся о своих семьях и с тревогой смотрят на то, что ждет Америку в будущем. И вот они решили все вместе снять такую притчу о криминальной Америке.

Добавим, что основные съемки запланированы на сентябрь 2022 года.

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