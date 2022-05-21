Магия, история, порок: вышел трейлер фэнтези-фильма «Три тысячи лет желаний»

20 мая студия Metro-Goldwyn-Mayer выпустила первый трейлер предстоящего фильма «Три тысячи лет желаний» режиссера Джорджа Миллера («Безумный Макс», «Иствикские ведьмы»). Главные роли в картине сыграли Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

По сюжету, англичанка-литературовед во время поездки в Стамбул покупает на базаре старинный сосуд, а в отеле обнаруживает, что это лампа настоящего джинна. Древний дух предлагает женщине три желания, но сильная и независимая героиня уверяет, что она полностью довольна жизнью и не хочет ничего менять. А вот что действительно нужно любознательной ученой, так это истории, которых у джинна за три тысячи лет порядком накопилось.

И вот волшебное создание начинает свой долгий рассказ, как раз за разом он исполнял людские желания, стремясь к свободе, но снова и снова оказывался в лампе. Под конец повествования у главной героини обязательно появится собственное желание.

Трейлер показывает, что фильм наполнен захватывающими съемками и спецэффектами. В нем будет много магии и исторических сцен. И, конечно же, блистательная игра Тильды и Идриса.

Такую картину нужно смотреть только в кино. В Америке премьера назначена на 31 августа 2022 года. Говорить о дате релиза в России пока не приходится.

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