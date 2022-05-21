В Сети появились первые фото смуглой Белоснежки из нового фильма Disney

Студия Disney продолжает экспериментировать с цветом кожи своих принцесс.

Смугляшку-Русалочку мы уже видели, обсудили, высказали свое негодование. Хотя, почему живущая под водой девушка обязательно должна быть бледной? Может, она много загорает где-нибудь в морских рифах. Так что Ариэль в исполнении певицы Холли Бэйли выглядит вполне себе интересно.

Но когда на роль Белоснежки (в самом имени заложено, что у нее белоснежная кожа) приглашают смуглую актрису, тут уже логичных объяснений не подобрать.

Итак, в британской киностудии снимается новая «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер в главной роли и Галь Гадот в образе Злой королевы. Создатели картины сделали принцессу очень похожей на мультипликационный вариант, но с цветом кожи ничего делать не стали. 20 мая в Сети появились первые фотографии Рэйчел со съемочной площадки.

Актриса «Вестсайдской истории», конечно, красивая, но насколько она вписывается в образ – вопрос спорный.

Ожидается, что игровой вариант «Белоснежки» выйдет на экраны в 2023 году.

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