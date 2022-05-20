Эми Адамс сыграет мать, превратившуюся в собаку, в комическом нео-хорроре

Следующая роль шестикратной номинантки на «Оскар» Эми Адамс довольно смелая. 47-летняя актриса сыграет главную героиню в экранизации нашумевшего романа писательницы Рейчел Йодер «Ночная сучка» (Nightbitch).

Здесь сразу нужно отметить, что у книги необычный сюжет. Ставшая матерью женщина страдает от депрессии из-за навалившихся на нее материнских обязанностей. Со временем она перестает сдерживать свои злость и раздражение и вдруг понимает, что начинает превращаться в собаку.

Автор сочинила историю на грани триллера и магического реализма, приправив ее иронией и сатирой. Многие читатели сравнили эту книгу с «Превращением» Франца Кафки.

Режиссером и сценаристом экранизации выступит Мариэль Хеллер, ранее снявшая фильм по книге «Дневник девочки-подростка». История, рассказанная Йодер сильно ее потрясла, и постановщице не терпится приступить к работе.

Съемки «Ночной сучки» начнутся в сентябре 2022 года в Лос-Анджелесе, сообщает издание Variety. Предстоящий фильм описывается, как «мрачный комический нео-хоррор».

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