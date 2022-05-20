Марго Робби станет главной героиней нового фильма из серии «Одиннадцать друзей Оушена»

Студия Warner Bros. решила сделать ставку на франшизу «Одиннадцать друзей Оушена». В нее уже вошли два продолжения и один спин-офф про женщин-воровок. А теперь планируется еще и приквел, который будет продюсировать Марго Робби.

Она же сыграет в нем главную роль. Режиссером выступит Джей Роуч, снявший актрису в драме «Скандал», за которую Марго получила номинацию на «Оскар». Съемки должны начаться весной 2023 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Детали сюжета нового фильма пока держатся в секрете, но журналисты выяснили, что действие картины развернется в Европе 60-х годов. Новый проект будет очень похож на то, с чего все начиналось — гангстерскую комедию «Одиннадцать друзей Оушена» 1960 года. Ведь современный фильм с Джорджем Клуни — это лишь ремейк американской киноклассики.

Посмотрим, что из этого выйдет, но фильмы с Марго Робби плохими не бывают.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.