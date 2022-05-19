Ума Турман впервые снимется со своей дочерью Майей Хоук

Ума Турман снова снимется в одном фильме с Сэмюэлом Джексоном, но также в актерский состав нового проекта вошла ее дочь Майя Хоук. Это будет первый раз, когда мать и дочь сыграют вместе.

Речь идет о комедийном триллере The Kill Room («Комната убийства»). Как сообщает издание The Hollywood Reporter, съемки должны начаться в мае текущего года в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Режиссером выступит комедиантка Николь Паон, ранее выпускавшая скетч-шоу.

По сюжету, киллер, его босс и арт-дилер придумали схему отмывания денег, которая случайно превратила наемного убийцу в авангардную сенсацию мира искусства. И тут уже хочешь не хочешь, а придется отложить пистолет и становиться художником. Главную роль сыграет Джо Манганьелло, известный по сериалу «Настоящая кровь».

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Напомним, старшая дочь Умы Турман родилась в браке с актером Итаном Хоуком. Этим летом Майе исполниться 24, она уже успела сняться в десятке проектов, в том числе в сериале «Очень странные дела» и киноленте «Однажды в Голливуде».

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