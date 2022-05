Детскую книгу Ченнинга Татума экранизируют при участии сценариста «Моаны»

Детская книга, которую актер Ченнинг Татум написал для своей дочери во время пандемии, получит экранизацию. Не удивительно, учитывая многогранность таланта автора.

Эту новость сообщил сам артист на своей странице в Twitter, отметив, что сценарий напишет Памела Рибон. Эта женщина отвечала за сценарии в таких анимационных проектах, как «Моана» (2016) и «Ральф против Интернета» (2018). Однако экранизация книги Татума должна быть не мультфильмом, а игровым кино с актерами, как указал сам Ченнинг.

А хороший сценарист для этого проекта определенно понадобится, ведь история, написанная голливудской звездой, отнюдь не блещет сюжетными поворотами. Напомним, она называется «Единственная и неповторимая Блестяшка» (The One and Only Sparkella). По сюжету очень яркая девочка приходит учиться в школу, где сталкивается с неприятием ее чересчур блестящего внешнего вида. На помощь юной красавице приходит ее добрый папа, который объясняет дочери, как важно принимать себя таким, какой ты есть.

больше по теме Сандра Буллок и Ченнинг Татум познакомились в результате скандала в детском саду Дочери голливудских звезд поссорились, и родителей вызвали на разборки.

Добавим, что дочери Ченнинга — Эверли Татум — в конце мая исполнится 9 лет. Она родилась в браке с партнершей актера по фильму «Шаг вперед», актрисой Дженной Дуан.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.