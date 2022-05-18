Кит Харингтон сыграет чудовище Франкенштейна в новом фильме

Это будет биографическая картина о писательнице, придумавшей культового монстра.

Кит Харингтон станет чудовищем Франкенштейна. Он заявлен на главную роль в картине Mary’s Monster («Монстр Мэри») – байопике о английской писательнице Мэри Шелли, создательнице романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Очевидно, авторы картины решили как-то соединить на экране жизнь автора культового произведения и его ужасного персонажа.

Как сообщает издание Variety, съемки начнутся летом 2022 года. Харрингтон сыграет монстра, а роль самой Шелли досталась 24-летней датской актрисе Кларе Ругор («Дитя робота»). Режиссером выступит британец Фаррен Блэкберн, работавший над «Доктором Кто» и сериалами про супергероев Marvel. Постановщик отметил, что в фильме будут подниматься проблемы равноправия полов, психического здоровья и прав молодежи.

«Монстр Мэри» — по-настоящему оригинальный и захватывающий сценарий, и мне нравится идея изобразить уникальную сторону этого монстра — воплощение души Мэри Шелли, — говорит 35-летний Харингтон. — Я в восторге от видения Фаррена и его страсти к проекту».

Напомним, после завершения сериала «Игра престолов» Кит перешел в киновселенную Marvel, но не забывает сниматься и в серьезном кино, например, в «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

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