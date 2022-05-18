Александр Невский стал крутым ковбоем в новом фильме

18 мая западное издание JoBlo опубликовало трейлер нового фильма с участием российского актера Александра Невского. Это вестерн под названием «Нападение на Рио Браво».

50-летний Невский играет Ивана Турчанинова – историческую личность, русского военачальника, который участвовал в Гражданской войне в США на стороне южан. Правда, это фильм вряд ли можно назвать байопиком о русском стрелке в Америке. Это скорее ремейк классического вестерна «Рио Браво» 1959 года с Джоном Уэйном.

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По сюжету новой картины, преступная банда атакует маленький техасский городок, чтобы выручить своего главаря, попавшего в руки властей. Однако на ее пути оказывается выходец из России, который виртуозно умеет стрелять, если не сказать больше. Насколько круто персонаж Александра отправляет своих противников в расход, можно увидеть в трейлере. Но предупреждаем, что он получился довольно кровавым.

Вместе с Невским в картине снялись еще две звезды боевиков Матиас Хьюз и Оливье Грюнер.

Фильм должен выйти в 2022 году, но точной даты премьеры трейлер не сообщает.

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