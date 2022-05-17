Актриса Катерина Беккер – о новом сериале «Смычок»: «Питер меня все время выгонял…»

Молодая актриса призналась: ей нелегко было «договориться» с Петербургом, город принял ее далеко не сразу.

Катерина Беккер исполнила главную роль в сериале «Смычок» Александра Цоя, который вышел на видеосервисе Start. На вопрос, о чем сериал и кто ее героиня, Катерина ответила:

«Ее зовут Дарья Фишер. Молодая скрипачка, главный герой тоже скрипач, но там есть и другие учащиеся консерватории, пианисты, рэперы, разные музыканты. Людей, которые добиваются успехов в творчестве, можно разделить на две категории: богом поцелованные, изначально талантливые. И есть люди, которые с рождения особых данных не имеют, но настолько много работают, что в итоге добиваются серьезных высот. Вот моя Даша такая — трудяга».

Катерина Беккер — студентка ГИТИСа, но уже успела сняться в таких проектах, как «Стажеры», «Одно теплое слово», «Снегурочка», «Тест на беременность», «Токсичная любовь», «Волк», «Родные»…

Чтобы сыграть скрипачку, актрисе пришлось тренироваться все лето: правильно держать инструмент, правильно подносить смычок… Это было нелегко. Но еще сложнее оказалось для Катерины сниматься в Петербурге.

«У меня с Питером очень сложные отношения. Я никогда туда не рвалась. Сколько раз я не приезжала в Питер, он меня все время выгонял. Я чувствовала, что очень не нравлюсь этому городу. И погода, и люди, и ситуации — все не складывалось. Потом как-то, когда уходила из ВГИКа, я шла по улице, мимо вокзала. И решила рвануть в Питер. На последние три тысячи… И в тот раз у меня в Северной столице все срослось. Ко мне никто не приставал, меня никто не обижал. Это было чудо. Питер меня правда принял…» — сообщает издание Аrgumenti.ru.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.