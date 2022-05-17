«Это безумие»: актер нового фильма «Барби» отметил, что у картины отличный сценарий

Симу Лю говорит, что экранизация истории знаменитой куклы получается «дикой и уникальной».

Новый фильм про куклу Барби с Марго Робби в главной роли подарит зрителям не только звездный актерский состав, но и интересный сценарий.

Об этом рассказал звезда кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», 33-летний актер Симу Лю, который тоже участвует в съемках. Свою роль артист раскрывать не стал (он точно не Кен), но поделился историей своего присоединения к проекту. Оказывается, прочитать сценарий и пройти пробы его уговорил младший агент продюсерского центра, в котором состоит актер.

«Он сказал мне: «Если бы я мог поставить свою карьеру на какой-то один сценарий, это был бы сценарий «Барби». Я действительно думаю, что ты должен сыграть в нем», — поделился Симу Лю в интервью британской версии журнала GQ.

Описывая новый фильм, актер говорит, что он «дикий и невероятно уникальный».

«Хотел бы я просто показать вам, что мы делаем изо дня в день (на съемочной площадке. — Прим. авт.), потому что это безумие», — добавил он.

Напомним, это будет ромком, поставленный режиссером Гретой Гервиг («Леди Берд», «Маленькие женщины»). Она же выступила соавтором сценария вместе с Ноа Баумбахом («Брачная история»). Выход картины запланирован на лето 2023 года.

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