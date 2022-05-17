Студия Pixar анонсировала новый мультфильм — про жизнь элементов

Анимационная студия Pixar («История игрушек», «Корпорация монстров», «В поисках Немо») анонсировала свой следующий мультфильм. Проект называется Elemental («Элементаль»). Предварительная дата выхода — 16 июня 2023 года.

Зрителям покажут город, жители которого представляют собой различные первоэлементы: огонь, воду, землю и так далее. Естественно, внешний вид персонажа напрямую отражает его характер.

Это будет история о вспыльчивой девушке и спокойно плывущем по течению жизни парне (несложно догадаться, из каких элементов они состоят). Они такие разные, но по сюжету окажется, что у них на самом деле много общего.

Режиссер проекта Питер Сон рассказал изданию Deadline, что эта картина вдохновлена его детством в Нью-Йорке. В 70-х его семья эмигрировала из Кореи и влилась в оживленную жизнь американского мегаполиса, где смешались десятки национальностей и культур. Абсолютно разные люди должны были уживаться вместе. Этот процесс аниматор аллегорично представит в мультфильме о людях-стихиях.

Добавим, что в последние годы Pixar не сбавил темп и отправил в кинотеатры анимационные картины «Вперед», «Душа», «Лука» и «Я краснею».

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