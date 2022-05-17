Леа Сейду станет новой Эммануэль

Фильм с участием звезды «Не время умирать» уже находится в разработке.

«Эммануэль» возвращается на экраны в новой интерпретации. И на этот раз на главную роль заявлена звезда бондианы Леа Сейду.

Культовый эротический роман французской писательницы Эммануэль Арсан будет экранизирован женщиной-режиссером Одри Диван (драма «Событие» 2021 года). Как сообщает издание The Hollywood Reporter, 18 мая проект представят на кинорынке в Каннах.

Напомним, роман 1967 года рассказывает о сексуальных приключениях и эротических фантазиях главной героини, исследующей мир чувственных наслаждений Таиланда. Кажется, что книгу экранизировали бессчетное число раз, но в основном это были малобюджетные подделки и сиквелы. Культовым считается фильм 1974 года с Сильвией Кристель в главной роли.

Ну а Эммануэль XXI века станет красавица-блондинка Леа Сейду!

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