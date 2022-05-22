Как в фильмах и сериалах «воскрешают» скончавшихся актеров

О том, что в свежем сезоне сериала «Диверсант» покойного Владислава Галкина «оживили» с помощью компьютера, «Телепрограмма» уже писала.

Напомним, специалисты по спецэффектам использовали двойника (им стал актер Григорий Неусыпов), а также сцены с Галкиным из первых двух сезонов, в которых он успел сняться. Результат, показанный на Первом канале 9 мая, не всех впечатлил — «компьютерность» Галкина многим показалась слишком очевидной.

Впрочем, подобных историй в нашей теле- и киноиндустрии было слишком мало — вспомнить можно разве что вынужденное цифровое «воскрешение» Владимира Толоконникова, скончавшегося в 2017-м во время съемок фильма «СуперБобровы. Народные мстители». А вот на Западе такими «оживлениями» занимаются уже очень давно и довольно успешно.

От «Ворона» до «Гладиатора»

Если в случае с Галкиным жесткой необходимости в появлении актера на экране все-таки не было (как известно, третий сезон «Диверсанта» обошелся без персонажа Владислава), то на Западе чаще всего подобные опыты были вынужденными. Первая из самых громких таких историй случилась в 1993 году, когда в результате несчастного случая на съемках триллера «Ворон» погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли.

Продюсеры встали перед дилеммой — либо закрывать проект, либо вкладывать кучу денег и заканчивать его без главной звезды. Был выбран второй вариант: сцены, в которых Ли не успел отработать, сняли с его дублером Чадом Стахелски (тем самым, который годы спустя стал режиссером франшизы «Джон Уик»), а затем наложили на него с помощью компьютера лицо Брэндона Ли. Вся эта процедура обошлась продюсерам в $8 миллионов, которые, впрочем, оказались потрачены не зря — фильм многократно окупил свой бюджет в прокате.

Похожая история случилась в 1999 году во время работы над «Гладиатором» — от сердечного приступа скончался Оливер Рид, исполнявший важную роль наставника главного героя. К тому моменту технологии уже вышли на новый уровень, и в «воскрешении» британского актера участвовали преимущественно компьютеры. Для завершения фильма нужно было получить примерно две минуты экранного времени с участием Рида — обошлись они в три с лишним миллиона долларов.

Братский «Форсаж»

Пожалуй, самым известным киновоскрешением стало появление Пола Уокера в седьмом «Форсаже». Один из главных героев франшизы разбился в разгар съемок фильма, и продюсерам пришлось попотеть, думая, как вернуть его к экранной жизни — материала требовалось слишком много. Компьютерной стороной вопроса занимались мастера, работавшие над спецэффектами во «Властелине колец» и «Планете обезьян», но этого было мало.

Для трюковых сцен, которыми изобилует любая серия «Форсажа», нужны были дублеры, и здесь очень кстати пришлась помощь младших братьев Уокера, Калеба и Коди. Также «телом» покойного Пола работал актер Джон Бразертон. Все это тоже стоило немалых средств, однако ажиотаж вызвало небывалый.

Понятно, что и без трагической гибели Уокера седьмой «Форсаж» заработал бы неплохие деньги в прокате, но смерть актера и возможность увидеть его «воскресшим» заставила людей толпами мчаться в кино. В результате фильм собрал полтора миллиарда долларов: он до сих пор остается самым прибыльным за всю двадцатилетнюю биографию «скоростной» саги.

Однажды в далекой Галактике



Нельзя не упомянуть и неожиданное появление в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории» Питера Кушинга, прославившегося ролями в ужастиках (Питер не раз играл Франкенштейна и Ван Хельсинга), а также образом злодея Уилхаффа Таркина в самых первых «Звездных войнах». Фильм вышел в 2016 году, Кушинг умер в 1994-м, но это не помешало ему спустя 22 года вновь примерить мундир Таркина в картине, являющейся спин-офф-проектом по отношению к основным «Войнам».

Авторы не скрывали, что воссоздать Таркина помогли компьютерщики и актер Гай Хенри, «подаривший» Кушингу свои тело и голос. Надо отметить, что по такой же схеме появилась в картине и принцесса Лея, которую в «Звездных войнах» играла Кэрри Фишер. Однако это все же не было киновоскрешением, ибо на момент съемок фильма актриса еще была жива и лично дала добро на создание своей цифровой версии.

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