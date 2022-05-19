Драма «Четыре хороших дня» и другие премьеры недели

«Четыре хороших дня» (оригинальное название — Four Good Days), 2020, США, драма

Режиссер: Родриго Гарсия. В ролях: Мила Кунис, Гленн Клоуз и др.

В российском прокате с 19 мая.

К пожилой американке Деборе заявляется ее дочь Молли, наркоманка со стажем, пытающаяся в очередной раз то ли окончательно завязать, то ли выцыганить у доброй мамочки немного денег на дозу.

Мамочка, со всеми этими попытками уже хорошо знакомая, везет дочь в клинику, где после ряда восстановительных процедур врачи предлагают сделать Молли чудодейственный укол, который якобы поможет ей осуществить настоящий прорыв в борьбе с зависимостью. Однако перед уколом надо продержаться без наркотиков еще несколько дней, и Дебора на свой страх и риск решает провести их с дочерью у себя дома — поведение девушки дает надежду на то, что на сей раз она не сорвется.

Достаточно банальный сюжет, развязку которого, несмотря на все уловки авторов, предсказать несложно, позволяет не задумываться о сценарных сюрпризах и сосредоточиться на актерской игре — в первую очередь на работе восьмикратной номинантки на «Оскар» Гленн Клоуз.

Впрочем, похвалы в адрес 75-летней актрисы — дело привычное, ведь ниже определенной (и весьма высокой) планки, заданной еще в начале 80-х, звезда «Рокового влечения» и «Опасных связей» никогда не опускается. А вот не балующая поклонников изобилием серьезных драматических ролей Мила Кунис в роли безнадежной героиновой наркоманки по-хорошему удивляет. Трясущиеся руки, спутанные волосы, воспаленные глаза, сгнившие зубы — провести в компании столь запущенной особы не то что четыре дня, но и даже два неполных часа будет крайне непросто. Но зато весьма поучительно.

«Ника», 2022, Россия, драма

Режиссер: Василиса Кузьмина. В ролях: Елизавета Янковская, Анна Михалкова и др.

В российском прокате с 19 мая.

Талантливая советская поэтесса Ника Турбина прославилась чрезвычайно рано (первый сборник стихов она опубликовала в 8 лет) и столь же рано, в 27, погибла. За роль Ники внучка Олега Янковского Елизавета получила приз на довольно солидном американском фестивале South by Southwest.

«Клон» (оригинальное название — Dual), 2022, США — Финляндия, фантастика

Режиссер: Райли Стернс. В ролях: Карен Гиллан, Аарон Пол и др.

В российском прокате с 19 мая.

Недалекое, но весьма продвинутое будущее предоставляет людям шанс завести собственный клон, что и делает Сара, узнав о том, что смертельно больна, — мол, я умру, клон останется, и моим близким не придется страдать. Однако диагноз оказывается ошибочным, и теперь Саре не нужно готовиться к смерти, зато необходимо срочно разобраться, что делать с уже внедренной в ее жизнь копией.

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