Хью Джекман о «Величайшем шоумене — 2»: «Я против сиквелов. Не более девяти фильмов!»

Исполнители главных ролей мюзикла не прочь сняться во второй части.

В 2017 году на экраны вышел драматический мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Мишель Уильямс. Фильм получился ярким, добрым и поучительным. А также законченным, если вдруг кто хотел бы увидеть его сиквел.

Впрочем, актриса Мишель Уильямс с удовольствием снялась бы во второй части, об этом она рассказала в недавнем интервью.

«Этот фильм принес столько радости такому количеству людей, и чтобы сделал их снова счастливыми, на это стоит потратить свое время», — высказалась звезда изданию Variety, когда речь зашла о сиквеле.

Журналисты передали слова актрисы ее партнеру по мюзиклу Хью Джекману, и вот как он отреагировал на возможность продолжения.

«Послушайте, если бы вы знали что-нибудь о моей фильмографии, то поняли бы, что я категорически против сиквелов в любой форме. Не более девяти фильмов! (это явно шутка о роли Росомахи из «Людей Икс», которого Хью играл долгие годы. — Прим. авт.) — цитирует 53-летнего актера издание People. — Я всегда открыт, если у них появится хорошая идея. Да, я открыт!»

Напомним, «Величайший шоумен» рассказал романтизированную версию биографии американского антрепренера Финеаса Тейлора Барнума, организовавшего один из популярнейших бродячих цирков XIX века. В картине также снялись Зак Эфрон, Ребекка Фергюсон и Зендея.

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