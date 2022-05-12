Мэрилин Монро все так же горяча: фильму «Блондинка» дали самый взрослый рейтинг

Предстоящий фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли получил возрастной рейтинг NC-17, самый жесткий, соответствующий российскому 18+. То есть 17-летние и младше зрители даже в присутствии родителей не должны смотреть это кино из-за его непристойности.

Режиссера картины Эндрю Доминика такой подход удивил. Постановщик считает, что в его новой работе нет настолько откровенных сцен.

«Американцы действительно странные, когда дело доходит до сексуального поведения, тебе не кажется? Я не знаю почему. Они снимают больше порно, чем кто-либо другой в мире», — поделился режиссер с изданием Vulture. «Я думаю, что сейчас мы живем в такое время, когда люди действительно не уверены в том, где какие-либо границы. Это фильм, в котором определенно есть мораль. Но он плавает в очень неоднозначных водах, потому что я не думаю, что он будет настолько отредактированным, каким люди хотят его видеть. В нем есть что-то, что может оскорбить всех».

Напомним, что выход фильма должен состояться на Netflix осенью 2022 года, но точной даты потоковый сервис пока не назвал.

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