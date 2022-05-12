Вернулся в игру: Кевин Спейси сыграет хана Батыя в исторической драме

На Каннском кинорынке этого года появится необычный проект – историческая драма о монгольском хане Батые под названием «1242 – Gateway to the West» («1242: Врата на Запад»). Причем главную роль в ней сыграет 62-летний голливудский актер Кевин Спейси.

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что в проекте также заняты Эрик Робертс, Кристофер Ламберт и Теренс Стэмп. Основные съемки начнутся в октябре 2022 года, над картиной работают киноделы из Великобритании, Венгрии и Монголии.

По сюжету в XIII веке внук Чингисхана, хан Батый, ведет войско монголов на запад и доходит до Восточной Европы. Однако победоносный поход останавливается у одного замка в Венгрии, где полководец сталкивается в глубоко верующим человеком. Эта встреча ознаменует падение великого хана Золотой Орды.

Любопытно, что Кевин Спейси возвращается в большую игру после скандала 2017 года. Актер потерял несколько проектов, вплоть до того, что уже готовые сцены с его участием переснимали с другими артистами. Почти четыре года у кинозвезды не было релизов, и вот, пожалуй, первая новость о его новой роли.

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