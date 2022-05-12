Венсан Кассель придумает, как общаться с мертвыми, в новом фильме

Огненный дуэт: французский актер Венсан Кассель и режиссер Дэвид Кроненберг работают над новым фильмом.

Ранее они выпустили картины «Порок на экспорт» (2007) и «Опасный метод» (2011). Их новый проект называет The Shrouds («Саваны» или «Плащаницы»). Как сообщает издание Variety, Кроненберг сам напишет сценарий, съемки начнутся в марте 2023 года.

По сюжету герой Касселя — новаторский бизнесмен и скорбящий вдовец. Он разрабатывает устройство для связи с мертвыми, которое крепится на погребальный саван. Его изобретение вот-вот станет мировым хитом, как вдруг несколько могил, где он тестировал прибор, оказались разрушены, в том числе и могила его жены. Пока герой будет расследовать этот акт вандализма, ему придется переоценить свою идею, а вместе с ней и память о покойной супруге.

Новый фильм будет искать инвесторов на предстоящем кинофестивале в Каннах, где Кроненберг представит другую свою новинку — «Преступления будущего» с Вигго Мортенсеном, Леей Сейду и Кристен Стюарт.

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