Блейк Лайвли и Анна Кендрик вернутся к своим ролям в сиквеле детектива «Простая просьба»

Первый фильм получился успешным, и его создатели решили снять вторую часть.

У детективного триллера «Простая просьба» 2018 года появится сиквел. Исполнительницы главных ролей Анна Кендрик и Блейк Лайвли вернутся к своим ролям. Сценарист и режиссер оригинальной картины также присоединились к проекту.

Как пишет издание Deadline, первый фильм имел кассовый успех и положительные отзывы критиков, поэтому студии Lionsgate и Amazon приступили к разработке второй части и вновь собрали команду.

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«Простая просьба» рассказывала о двух матерях, чьи дети учатся в одной начальной школе. Одна из женщин как-то попросила другую присмотреть за ее ребенком, а потом пропала. Позже ее нашли мертвой. Подруга погибшей, у которой есть свой мамочкин видеоблог, взяла на себя расследование трагедии и узнала, что ее товарка была далеко не простой домохозяйкой.

Добавим, что фильм окупился в прокате почти пять раз. Сроки выхода сиквела пока не сообщаются.

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