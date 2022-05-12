Милла Йовович снова снимется в постапокалиптическом триллере про выживание

На этот раз Земле угрожают не зомби, а отсутствие кислорода.

В новом фильме с Миллой Йовович нашей Земле снова кирдык. Ну, ей не привыкать.

46-летняя актриса сыграет в триллере Breathe («Дыши»), который будет выставлен на продажу на ближайшем Каннском кинофестивале.

По сюжету будущего фильма Земля стала непригодной для жизни из-за нехватки кислорода. Мать и дочь живут в подземном бункере, а подниматься на поверхностью могут только благодаря ультрасовременным кислородным костюмам, которые разработал отец семейства. Последнего, кстати, считают мертвым. Но вот на пороге убежища появляется загадочная пара, которая уверяет, что знает изобретателя и его судьбу. Женщина соглашается впустить гостей в свой бункер, но это оказывается большой ошибкой.

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Как сообщает издание Variety, вместе с Йовович в картине сыграют Дженнифер Хадсон и рэпер Common. Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон также ведет переговоры о присоединении к актерскому составу. Основные съемки пройдут летом 2022 года в Пенсильвании.

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