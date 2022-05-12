Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй снимутся в психологическом триллере про двух матерей

В этом фильме две прекрасные соседки превратятся в заклятых врагов.

Оскароносные актрисы Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй сыграют в американском ремейке бельгийского фильма Mothers’ Instinct («Материнский инстинкт») 2018 года. По жанру это психологический триллер.

Как сообщает издание Variety, съемки начнутся уже 25 мая. Режиссером англоязычной версии выступит Оливье Массе-Депасс, который снял оригинал. Обе исполнительницы главных ролей также выступят продюсерами картины.

Сюжет развернется в начале 60-х годов. Две женщины-соседки ведут идиллический образ жизни с ухоженными газонами, успешными мужьями и сыновьями одного возраста. Но эта гармония внезапно нарушается из-за одного трагического происшествия с их детьми. И теперь чувство вины, подозрительность и паранойя грызут сложившуюся с годами сестринскую связь двух героинь. Между ними начинается психологическая битва, когда материнский инстинкт раскрывает свою темную сторону.

Добавим, что сюжет основан на романе бельгийской писательницы Барбары Абель.

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