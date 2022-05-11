Подружка доктора Стрэнджа: Шарлиз Терон стала волшебницей в киновселенной Marvel

46-летняя Шарлиз Терон прекрасно чувствует себя в боевиках и различных фильмах про суперсилы. Это был только вопрос времени, когда же эффектная блондинка появится в киновселенной Marvel. И вот ее дебют состоялся.

В сцене после титров нового кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» к главному герою в исполнении Бенедикта Камбербэтча приходит загадочная дама, которая зовет его в новые приключения между измерениями.

Это волшебница Клео, в котором нетрудно узнать красотку-Шарлиз. По комиксам она была ученицей доктора Стрэнджа, а затем доросла и до его жены. Персонаж имеет внеземное происхождение, но выглядит как привлекательная девушка. В кино ее, похоже, сразу сравняли по силе с самым могучим магом Земли. Но не стоит сомневаться, что в дальнейшем у героев Камбербэтча и Терон будет большая экранная любовь.

Кстати, у всех фанатов Шарлиз Терон есть возможность детально разглядеть ее персонажа. Актриса выложила в соцсети свое фото крупным планом — с платиновыми волосами и ярким фиолетовым макияжем. Наслаждайтесь.

Напомним, что в России показ фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» отменили. В Америки кинотеатральный релиз состоялся 6 мая.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.