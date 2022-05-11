Кэти Перри озвучит главную героиню мультфильма-мюзикла от создателя «Леди Баг и Супер-кот»

Певица Кэти Перри озвучит главную героиню предстоящего музыкального мультфильма Melody («Мелоди»). Режиссером картины выступит Джереми Заг – продюсер, композитор и главный идеолог популярного супергеройского мультсериала «Леди Баг и Супер-кот».

Новость сообщает издание Deadline. Вот как оно описывает сюжет анимационного мюзикла с Кэти Перри.

«Мелоди — добросердечная, неуверенная в себе певица, которая должна преодолеть коварные планы Роуз Стеллар, ревнивой злой поп-королевы, поклявшейся уничтожить ее. На фоне Нью-Йорка мультфильм отправит зрителей в приключение, наполненное песнями, смехом и героическими квестами. В своем арсенале Мелоди имеет семь нот, которые делают ее особенной, обладают магическими свойствами и помогают направлять ее моральный компас».

Перри сама пишет и исполняет песни, которые будут звучать в новом фильме. Она споет про самопознание, веру в себя и стремление к мечтам. 11 мая певица выложила в Twitter первые кадры со своей героиней. На них мы видим, что Мелоди – розововолосая девушка, в комнате которой развешаны плакаты той самой Роуз Стеллар. Кстати, кто будет озвучивать «злую» певицу, пока не сообщается. А не позвонить ли создателям мультфильма Леди Гаге?

Добавим, что Кэти видит в юной Мелоди множество схожих черт с собой. 37-летняя поп-звезда тоже не начинала с золотой ложкой во рту, в 17 лет она переехала из маленького городка в Лос-Анджелес, чтобы штурмовать музыкальный олимп. Пока певица не нашла себе новых друзей, ее спасало собственное воображение, и это очень похоже на героиню мультфильма и ее семь нот. Кэти признается, что ей до сих пор приходится бороться с неуверенностью в себе, и это обстоятельство поможет ей правдоподобно сформировать образ начинающей артистки.

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