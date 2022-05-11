Вместо Брэда Питта в «Затерянном городе» должен был появиться Киану Ривз

В новом приключенческом фильме «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом (в Америке он вышел в марте 2022 года, в России компания Paramount запретила релиз) сыграл и Брэд Питт. 58-летнему голливудскому красавчику досталась роль крутого оперативника, который спасает главных героев и одновременно является мужским идеалом половины женского населения планеты.

Брэду в этой картине сделали волосы, как из рекламы шампуня, и вообще от него глаз не оторвать. Однако создатели фильма изначально не верили, что им удастся затянуть этого красавца в свой проект. Режиссер Адам Ни рассказал журналистам, что первым кандидатом на роль крутого парня был другой, не менее известный актер.

«Мы изначально думали, что это будет Киану Ривз, но он был занят «Джоном Уиком», и тогда мы сказали: «Брэд всегда был нашим первым выбором», но мы не думали, что это возможно, — цитирует постановщика издание Screen Rant. — Затем Сандра снялась в «Быстрее пули», и все сложилось. Я люблю Киану, с ним тоже было бы весело».

Уточним, что до старта съемок «Затерянного города» Буллок и Питт снялись вместе с боевике про киллеров «Быстрее пули». Эта связь помогла в итоге затянуть актера в приключенческую комедию. А конкретным человеком, которому удалось уговорить Брэда, стал его общий с Сандрой парикмахер.

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