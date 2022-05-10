Режиссер «Джона Уика» рассказал, в чем секрет создания популярных фильмов про киллера

Боевики франшизы «Джон Уик» — про матерого киллера в исполнении Киану Ривза – давно полюбились публике. Уже вышло три фильма и четвертый на подходе, его релиз намечен на март 2023 года.

Представив четвертую часть на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе, режиссер франшизы Чад Стахелски раскрыл секрет, как ему удается раз за разом снимать успешные картины про киллера.

«Мы продолжаем находить новые и интересные способы заставить Джона Уика страдать, — поделился постановщик с изданием The Hollywood Reporter. — Вот как получается боевик. Придумай, как заставить его страдать, а потом определи, как все вернется на круги своя».

Конечно же, немалую роль в успехе фильмов играет и личность Киану Ривза, который самостоятельно выполняет все показанные на экране трюки. При этом 57-летний актер и сам подкидывает идеи для сюжета. Например, он придумал посадить своего персонажа на лошадь и покататься в пустыне в четвертой части.

Кинозвезду и режиссера также спросили, будет ли «Джон Уик – 4» последним фильмом серии. Те ответили, что не планируют съемки по годам, а просто делают новый фильм, когда появляются идеи.

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