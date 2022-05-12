Боевик «Флешбэк» и другие премьеры недели

«Флешбэк» (оригинальное название — Memory), 2022, США, боевик.

Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Лиам Нисон, Моника Беллуччи и др.

В российском прокате с 12 мая.

Алекс Льюис всю жизнь честно работал и заслужил репутацию настоящего профессионала. То, что занимался Алекс устранением людей, то есть, проще говоря, был киллером, конечно, не позволяет ему претендовать на звание героя труда, но и не мешает считаться мастером в своем деле. Именно поэтому даже на склоне лет он по-прежнему востребован и задумывается о пенсии вовсе не из-за отсутствия работы — дело в том, что мужчину начинают беспокоить провалы в памяти.

Кто-то скажет, что это даже удобно — убил кого-то и тут же об этом забыл, но Льюису не до шуток. Киллер-ветеран решает выполнить последний заказ и уйти на покой. Но вот беда — убить надо маленькую девочку, что с принципами Алекса не согласуется. Отказавшись отправить ребенка на тот свет, сентиментальный душегуб делает мишенью себя: теперь он вынужден сражаться не только с армией мерзавцев, но и с собственной памятью, которая подводит его в самые неподходящие моменты.

Последние боевики с участием Лиама Нисона — «Честный вор», «Игра теней» — были настолько плохи, что во «Флешбэке» на подмогу 69-летнему актеру срочно примчалась «тяжелая артиллерия» в лице вечно прекрасной Моники Беллуччи и сделавшего себе имя в бондиане режиссера Мартина Кэмпбелла («Золотой глаз», «Казино «Рояль»).

Чуть изящнее стал и сюжет: если стандартные экшен-фильмы с Нисоном не изобиловали полетом сценарной фантазии, то здесь мы имеем дело с ремейком бельгийского триллера «Синдром Альцгеймера» — европейские корни автоматически повышают уровень «Флешбэка» на фоне заокеанского ширпотреба. И все же шедевр соорудить авторам не удалось, поэтому, если после просмотра фильма вы тут же о нем забудете, не волнуйтесь — Альцгеймер здесь ни при чем.

«Дышите свободно», 2021, Россия, мелодрама.

Режиссер: Сергей Бодров. В ролях: Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и др.

В российском прокате с 12 мая.

В новой мелодраме Сергея Бодрова Евгений Ткачук, привычный зрителям в образах сильных и уверенных в себе героев (Мишка Япончик, Григорий Мелехов), играет страдающего от заикания и связанного с ним неудобства парня по имени Илья. Стремление избавиться от недуга приводит его на курсы к известному специалисту, где к прежним проблемам добавляются новые — в Илью влюбляются сразу две женщины.

«Грешное тело» (оригинальное название — Body of Sin), 2018, США, триллер.

Режиссеры: Амария Олсон, Обин Олсон. В ролях: Элиша Криис, Элли Патрикиос и др.

В российском прокате с 12 мая.

Две девицы, которых в Штатах назвали бы авантюристками, а у нас просто клофелинщицами, опоили и обокрали падкого на быстрый секс мужика, стащив у бедолаги бриллианты на миллионы долларов. Но вот беда — мужика находят мертвым, и теперь на перепуганных девицах висит не только кража, но и убийство. За все грехи девушкам придется ответить — жаль, что авторов сего «шедевра» к ответу привлечь нельзя.

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